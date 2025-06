- Kada je Milena bila u "Zvezdama Granda" ja sam imao informaciju kako stoji sa glasovima. Stojim iza kamera, ona me gleda, a ja pravim neku glupu facu, kao nešto se veselim, kao super sam, sve je ekstra, a ne da nisam umeo da odglumim... - počeo je priču Ćemo, a Milena je nastavila.

- Da sam ja pravila grimase, to je meni svojstveno, on zna da se ja glupiram kod kuće, ali on... Ja gledam i kažem: "Bože, kakva budala, tačno znam da sam ispala".