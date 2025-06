- Koliko znam, Radomir je napustio taj stan kad je došlo do razlaza, ali nije hteo da i zvanično prepiše nekretninu na Gocino ime, već da se deli napola. Tako da ona sada živi tu, ali je suvlasnik zajedno s njim. Radomir je nekada bio preduzetnik, verujem da on ima novca, očigledno da su razmirice između njih uticale na to da posle razvoda ostanu u lošim odnosima.

Iako nikad direktno nije uticao na njene odluke, Gordanin suprug uvek je bio i ostao pevačicina najveća potpora, podrška i stameni oslonac. Kad se zadesila situacija da su druge manje talentovane kolege dobile na značaju, a Goca bila nepravedno skrajnuta, on joj je savetovao da se skromno povuče.

Pesme "Zagrli me ti", "Pusti me da nađem srcu lek", "Pala ćuprija", "Dobro jutro, Šumadijo", "Ja ne mogu, mila majko, bez njega" danas važe za evergrin, ali prema rečima Gordane, nije bilo tako u vreme kad ih je snimala, jer nije imala visoke tiraže i koncerte u to vreme.