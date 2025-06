Ovaj put ispričala je da je Slađa ponižavala i vređala Đoleta, ali i da je isto radila i plesačicama u njihovoj plesnoj grupi tokom devedesetih

Ispovest Vesne Đogani nastavlja da privlači pažnju javnosti jer je u drugom delu emisije "Iz profila" pevačica iznela još šokantnije tvrdnje o Slađi Delibašić, prvoj supruzi njenog muža Đoleta Đoganija.

Ovaj put ispričala je da je Slađa ponižavala i vređala Đoleta, ali i da je isto radila i plesačicama u njihovoj plesnoj grupi tokom devedesetih. Zatim, Vesna tvrdi i da su problemi između njih dve počeli da se primećuju dok još nije bilo ni u najavi da će ona biti nova ljubav Đoleta Đoganija.

Dobre su, ali...

- Krenuli su neki problemi između nas dve, to nije imalo veze s Đoletom. To njeno ponašanje počelo je da utiče i na druge devojke. Ima ona jednu stranu koja je loša po nju i to joj stalno govorimo. Ona je dobra samo za druge, za sebe ne. Mi smo danas dobre. Za sebe je najlošija, ima karakter i crtu koji prelaze granicu. Ona ne misli, ali kaže. Uvredi, ponizi, ume da bude toksična, to ne može svako da istrpi, niti želi. Ona je dupla Škorpija. Ona će da te ugosti i sve. Da bude majka, kraljica, domaćica, da bude sve. Ali onda krene s nekom pričom u kojoj osetiš neke njene traume i nedostatke iz detinjstva - rekla je Đoganijeva, pa dodala:

- Ona je mlada ostala bez majke, znam je. I onda je ja koja sam je kao klinka obožavala upoznajem i ne sviđa mi se. Nije mi se to dopalo. Nije bila fer. Đole nema veze s tim, ja njega nisam tada ni gledala, ni doživljavala, čak mi ga je bilo i žao. On je uvek izvlačio deblji kraj. Slađa se menjala i sazrevala i želela je dominaciju. Ona je jaka žena. Htela je da izađe iz njegove senke, tražila je sebe i to je sasvim legitimno. Nekako ga je čapkala, vređala, ponižavala, ona je ta, on ne valja, a mislim da su ipak izgradili sve to zajedno.

Pevačica je navela da se Slađa ni prema njoj nije ponašala korektno.

- Ostala sam da igram tu i mi smo kao bile okej, a nismo. Jednom na moru sedimo drugarica i ja na plaži i ona me pita zašto to trpim. Znači, ona je neko sa strane ko je došao tu i stekla je utisak da ja nešto trpim i da se Slađa ne ponaša lepo prema meni. Ja kažem "ja je volim", ona me pita šta tu volim. Animozitet sam osećala. Oni su imali probleme i to se videlo. Oni su nešto išli i u Berlin i vraćali se. To je bilo za vreme bombardovanja. Stalno su se svađali. Devojke su počele da idu iz škole. To jedinstvo je krenulo da se rasipa - rekla je Vesna Đogani u emisiji "Iz profila".

Pozvali smo Slađu i preneli joj tvrdnje žene njenog bivšeg muža, a ona nam je kratko poručila:

- Ma nemam nikakav komentar! Pozdrav - rekla je Delibašićeva.

Podsetimo, pre nekoliko dana objavljen je prvi deo pomenute emisije u kojoj je Vesna optužila Slađu da ja ona kriva za razvod braka s Đoletom jer ga je varala.

Ipak nije tačno

- Istina je bila da je ona otišla. Anabela i Gagi su bili ti koji su je videli u lobiju jednog hotela kako sedi s "prijateljem", njihovim zajedničkim, i drži se za ruku. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu šta je i kako je - izjavila je ona, ali je to Delibašićeva odmah demantovala, kao i Atijasova.

- To je potpuna izmišljotina. Mi smo za razvod saznali kao i svi, od Đoleta. Ne mogu da verujem šta čujem, strašno mi je, nemam reči. Da li je cilj da se podigne medijska prašina? Ako jeste, mislim da je veoma glup način. Evo pitajte i Gagija, ja prvi put čujem za tako nešto. Zašto ona to radi, šta ima od toga - rekla je Anabela.