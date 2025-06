- Milić Vukašinović je bio najveći zavodnik, jednom mu je i žena upala u lokal dok se on vaćario sa nekim ženama, haos je bio, pričalo se danima o tome, pa evo ja se toga i dalje sećam. Ima jedna anegdota i za Davorina Popovića. On je voleo koju da popije, i pričao je kako se vraćao odavde i zaustavila ga je policija. Pitali su ga da li je pio, on rekao da jeste, kako da nije kad ide iz "Estrade". Oni su mu rekli da li zna da to ne sme da radi kad vozi i da mogu da mu oduzmu dozvolu na šta im je on rekao da to slobodno mogu da urade, može on i peške da se vrati u "Estradu". Ma znate, kad dođe fajront pa krenu da izlaze odavde, da su tad postojali telefoni sa kamerama svašta bi se videlo i čulo. Međutim, kad vidim ovo ovako žao mi je, nije da ovde nema gde da se ode, ali je greota što je ovo mesto u ovom stanju. Sad je ovo opština preuzela kao što možete da vidite zbog ovih traka, a donedavno su ovde živeli beskućnici i psi lutalice, lomili su stakla, jezivo je to bilo. Jeza i tuga me obuzmu kad prođem ovde i vidim ovo. Bilo je to vreme koje se nikad neće vratiti, ali se nadam da će ovo uskoro postati bar upola od onoga što je bilo. Opština je najavila da će uskoro ovo mesto opet imati svoju svrhu - rekao nam tada je meštanin ovog mesta.