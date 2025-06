Jelena i Said imaju jednu ćerku i tri sina, a svojevremeno je pričala na koji način vaspitava naslednike.

- Ako tuđe mišljenje o meni nije bitno, onda ni moje mišljenje nema nikakvu važnost, a to ne bi trebalo da bude tako. Problem je u neobrazovanosti i primitivnim stavovima, kao i načinu na koji se ti stavovi plasiraju - istakla je svojevremeno.

- Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara." Suprug Jelene Bin Drai je na to opsovao na tečnom srpskom.

- Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena koja je svojevremeno otkrila kako izgleda brak sa šeikom.