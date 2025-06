- Kao što svi znamo, nikada ne proveravamo smatrajući da se sve to radi ispravno, svoja dokumenta, matične brojeve, većina ljudi uopšte ni ne zna šta znače svi oni silni brojevi u JMBG-u. Znaju da je početak samo datum i godina rođenja, a za ovo dalje ne znaju, pa tako nisam znala ni ja. Saznala sam na jedan, onako baš smešan i neuobičajen način. Kada sam bila trudna sa Aleksandrom, tada sam imala 17 godina išla sam naravno na preglede, mada moram da priznam većinom kod privatnih lekara, jer svi znaju da sam već tada pobegla od kuće. U to vreme baš i nisam išla po domovima zdravlja, ali išla sam na redovne ginekološke kontrole i kontrole trudnoće i naravno tamo su ljudi uzimali moju ličnu kartu ili zdravstvenu knjižicu šta je bilo potrebno, imala sam zdravstvenu knjižicu koja je bila overena i nikad mi niko nije ništa rekao - započela je nesvakidašnju priču svojevremeno Ljuba i dodala:

- Kada sam otišla na zakazani porođaj u Višegradskoj, taj dan sam bila na prijavnici porodilišta da me prihvate kao pacijenta, dala sam sve svoje podatke, ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i to se sve unosi u kompjuter i onog momenta kada je meni to uneto, tj. moji podaci u kompjuter, sestra za kompjuterom mi je rekla da se ona stvarno izvinjava, ali da ja nemam pokriveno zdravstveno osiguranje niti troškove za porođaj. Ja sam se u momentu zbunila, pomislila sam možda to nešto dodatno treba da se plati, ali reko ''Bože, zar to nije zdravstveno osiguranje, pa sve žene idu i porode se najnormalnije u bolnici''.