- Ne nedostaje mi Beograd, nedostaju mi roditelji, određeni prijatelji i uvek kad se vratim u Beograd ne prija mi, ne legne mi dobro. Traumatično je, dosta se toga desilo. To je kuća gde mi je umro brat, to je kuća gde mi se majka razbolela, tu je i moj stan koji je i hladan, gde je stara instalacija, ne vraća mi se tu. Ti neki ljudi, svako je otišao na svoju stranu, što je meni potpuno okej. Neki su postali kao ljuti što me nema, što se ne javljam, ja svima kažem da dođu u Makedoniju, ali su svi lenji. Imam taj stav, da ne moram da se čujem s nekim deset godina, ako je meni drag, i neko koga volim, kad me pozove na telefon ostaće ista emocija - kazao je tada.