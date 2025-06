- Zvala me je moja žena jedno jutro i pitala šta mislim o tome da ona iscrta obrve, rekla mi je kako joj to oduzima mnogo vremena kod kuće i ja joj kažem: "'Ajde, idi radi". I sad, znam ja kako obrve izgledaju i dolazim kući i ugledam dve kose linije i pomislim: "Kuku 'leb te je*o, ko te ovo za**bao". I ja uđem na gugl da joj pokažem kako sigurno neko crta dlačice, kad ono nema. Ili linije ili tarabe. I nakon toga ja se rastrčim po gradu, nađem kozmetičarku i frizera, a na kraju i ženu koja radi tetoviranje obrva. Nakon svakog tretmana 100 evra njoj, 100 meni i ja shvatim da je to ozbiljan biznis i rešim da uđem u to bez ikakvog znanja i na kraju se ispostavi da je bilo dobro, objasnio je.