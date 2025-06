- Branka je zadužena za administraciju, marketing, dogovore, žena je za sve. Kad je o samom kontaktu s gostima reč, ja sam tu da ljudi vide da sam normalan čovek, da ja pripadam njima i oni meni. Branka me je skroz rasteretila. Moje je da ih ugostim, da popijemo piće, napravimo neku žurkicu, da otpevam nešto. Stvarno se trudim da ugodim mojim gostima. I godinama sve to ide super.

- Ovu što sam uradio za Mikicu, ona bi super bila za Darka Lazića, Šerifa Konjevića, tako tim pevačinama. Međutim, Mikica je to super uradio. Ne bih ja nudio pesme. Nijednu pesmu koju sam do sada uradio nisam naplatio. Stvaram za prijatelje, sinove. Sad su dve pevačice uradile kavere za pesmu koju sam komponovao, Zorana Mićanović i Biljana Marković. To mi je bilo baš drago. Tu pesmu sam radio za Zlatu Petrović, "Lomio si ženska srca". One su je nazvale na kaveru "Vragolasta". Vrhunske su pevačice. Vidi se da je Biljana iskusniji pevač. Zorana je preveliki talenat. Da sam je ja producirao, drugačije bi zvučalo. Ona koristi triler i tamo gde ne treba. Volim da posavetujem kao iskusniji pevač, dobronamerno.