- Baš je bila neprijatna scena. Tanja je vikala i svađala se sa taksistom, koji je stao gde je mogao. Pričala je da već kasni na avion, da je krenula na more i da sad gubi vreme i da će on biti kriv ako ne stigne. On joj je objašnjavao da nije mogao da stane tačno ispred ulaza i da mu je žao. Tačno je da je imala puno prtljaga i da su joj koferi sigurno teški i da nije lepo što ona sama mora da ih tegli, ali joj čovek ništa nije kriv. Što nije krenula na vreme pa bi stigla? Čekala je poslednji čas i onda joj je taksista kriv. Baš me je iznenadila svojim ponašanjem. Tanja je vernica, ne izlazi iz Hrama Svetog Save, stalno se pričešćuje i ovako se ponaša. Nema smirenja uopšte, ovo nije bilo uopšte hrišćansko ponašanje - rekao nam je sagovornik.