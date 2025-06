- Nije mi prijao ovaj period, pa sam možda smršala i od muke. On je oborio svoj rekord što se tiče učešća u rijalitiju i jako sam ponosna na njega. Mnogo naših moćnih prijatelja punom parom glasa za njega. Mislim da su se u rijalitiju mnogo bavili Kristijanom i sa mnom. Rekla sam da navijam za Pecu jer su uložili previše truda da lažu ljude i manipulišu. Nisam se plašila da će me Kristijan prevariti, Ne vidim konkurenciju, najpre mentalno, to nas održava. Najteže mi je bilo što sam sama sa dvoje dece bez ikakve pomoći.