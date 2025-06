- Rale misli da ako je dobar prema Tari, da je to put do mog srca, pa joj stalno udovoljava. Misli da ću se svaki put pomiriti sa njim i zaboraviti neke stvari. Međutim, to nije tako. Oprostila sam mu ovog puta isključivo zbog ljubavi i zato što ga neizmerno volim. Moja ćerka s tim nema veze. Tari sam ja mama, ona ima svog tatu i tu Rale apsolutno ne može ništa da promeni. Kad prestanem da ga volim, onda mu više neću opraštati. To nema nikakve veze sa Tarom. Ona će uvek moći da ide kod oca i kod Raleta, ali mu više ni jednu stvar neću oprostiti.