- 15.06.2021 godine sam postala prvi put mama, ne znajući šta me čeka, uplašena i zbunjena, stavili su mi na grudi moju bebu. U tom trenutku ceo moj svet se menja… Saznajem šta je zapravo beskrajna ljubav, ona čista, beskonačna i neuništiva… Čvrsto verujem u to da je moja Mimi došla u pravom trenutku i spasila me. Moj novi početak, moj novi život i NOVA JA od tog dana. Srećan 4 rođendan živote mamin, hvala ti što si izabrala mene i ulepšala sve! Beskrajno te volim , neka te dragi Bog čuva, napisala je Luna, a čestitke su se nizale.