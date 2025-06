- Majčinstvo je za mene poprilično teška i lična tema, a druge strane, s obzirom na to da sam pevačica, vrlo je javna. Ponekad mi takvi naslovi o mom neostvarenom majčinstvu zvuče i izgledaju tako prostački, nekorektni. Zato sam u ranjivim trenucima emotivne ekspanzije, počela pisati, pričati priču u jednom obliku u kojem se obraćam svom nerođenom detetu, svojoj Mrvici. Znate, one duge noći kada imate osećaj da nemaju ni početak ni kraj, osećaj da ćete ostati večno zaglavljeni u pukotini vremena. Želela sam joj ispričati sve iz prvog lica jednine - rekla je svojevremeno pevačica za Jutarnji i dodala da nikada nije odustala od toga da bude majka.

- Dete je moja velika želja, to nikad nisam krila, ali to se iz nekog razloga još nije dogodilo. Nisam odustala od toga da budem majka, ali sam isto tako prihvatila činjenicu da ću moći biti srećna iako se to nikad ne dogodi.