Poznato je da je Ćemo bio učesnik rijalitija "Farma" u koji je i ušao kako bi se ispromovisao. U to vreme sve je bilo skuplje, teže dostupno, a doći do dobrog medijskog prostora gotovo nemoguće. Rijaliti mu je, na neki način, bio prečica do toga da postane poznat pevač koji može konkretno da naplati svoj nastup.