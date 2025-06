- U jednom trenutku sam počela da živim na relaciji mama-kum, nakon što je kuma preminula. Samo zbog toga da on ne bude sam, mnogo sam ga volela jer je bio predobar čovek. Onda se desio jedan šok, za verovali ili ne. Naime, 1996. godine, u nekom momentu nisam bila kod njega jer sam uveliko sa Đoganijima išla na nastupe. Mama je tada rekla: "Kum se prehladio, idemo kod njega". Odlazimo tamo, čovek otvara vrata, ja ne mogu da ga prepoznam. Kao da je ostario 20 godina u sekundi, sav je propao i osušio se. Kostur koji hoda. Kako otvara vrata, a iza njega stoji moja mrtva kuma! Ja gledam, ista žena kao moja kuma. Ista, ali nema one tople, pune linije lica. Nego oštre, kao zloća! Uđemo unutra, a ja shvatim da je to rođena sestra moje kume, za koju ja nisam znao - ispričala je Vesna za Grand.