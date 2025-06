- Nadam se da jeste, ali ne želim da trčim pred rudu. Svi su ga upoznali, meni važni ljudi. Moja baka ga obožava i smatra da je on pravi čovek za mene. Ja nisam luda za svadbom i udajom, on je možda taj koji više to priželjkuje. Što se mene tiče, videćemo. Ja dobijam dijamante, hvala ljubavi na tome.

- Bivšem suprugu ne, nikada se to ne bi desilo. Nekim drugim partnerima da. Često me ljudi pominju u intervjuima. Neprijatno mi je jer mi je mesar dobacio: ''O pope, ćao, ćao direktore''. Zaista mi je jako neprijatno. Volela bih da utičem na svoje bliske prijatelje i komšije da to više ne rade to - rekla je Kija u "Premijeri, vikend specijal".