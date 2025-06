- Sve što sam u životu radila i što mi se dogodilo to je moj život. Moj život je kao neka serija, koju producira Željko Mitrović, iz delova. Kad god mi se dogodi neki ciklus života, ja ga zaključam. Mislim da na kraju obe televizijske sezone, mogu da kažem da sam prošla mnogo teških trenutaka o kojima nisam govorila, a opet nikada nisam izostala nijednog momenta sa televizije i mogli ste da naslutite neke koje borbe, jer nije lako nositi to ceo život. Sve je to lepo i ljudiski, i ponosna sam na to što sam uvek pokazivala svoje emocije i kao što jedna divna zbirka kaže “Duša ima dušu”, tako sam i ja svoju dušu, kao što moje ime kaže, davala na dlanu. Ono na šta sam ja ponosna, moja deca i porodica, ali i kolege je što ovu sezonu završavam najbolje što mogu i što sam pobedila - rekla je Dušica, otkrivajući da će ogoliti svoju dušu kroz knjigu koju sprema.