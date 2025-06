Kristijan Golubović noćas je na svoju listu uspeha upisao još jedan, a to je pobeda u rijalitiju Farmeri. Sada je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' otkrio kako je proveo prvu noć van rijalitija sa svojom porodicom nakon mnogo vremena, priznao da je već počeo da radi na još jednom detetu, a onda osuo drvlje i kamenje po Peci Laziću .

- Utisci su predivni, ostvarilo se nešto što je dugo trebalo da odradim. Napokon sam dao primer kako na jednoj Farmi treba da se ponaša. Sa nekim mediokritetima je neverovatno ostati smiren u nekim situacijama. Najlepši umor koji možete da doživite jeste da vam dete spava na vratu, celu noć sam bdio nad njima, skupljao igračke... Ova pobeda je jako važna u mom životu. Ovaj put sam uspeo da sebe obuzdam i da kad treba nešto loše da uradim da kažem ne jer umem da budem bolji. Ona kaže da me je gledala dok radim dok ostali odmaraju da me gleda kao neko pusto ostrvo na koje bi otišla. Objasnila mi je detaljno koliko je svakg trenutka o meni mislila, kad sam bila u najkirtičnjim situacijama. Ona se ponosi na sve i svašta što sam ja uradio, samo kaže da je trebalo više da koristim dugme ignor, da nije trebalo toliko da se nerviram, jer su oni samo želeli da me isprovociraju i da pokažu da sam ja stari Kristijan koji će uvek ostati agresivan i nasilan - poručio je Kristijan i dodao: