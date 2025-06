- Tačno je ono što se pisalo po novinama da sam se osećao manje voljenim od strane svoje majke jer je njen odnos bio drugačiji prema bratu i polusestri. Sve je to veoma bolno i zato mi je teško da o tome pričam. Moram da kažem moj otac je moj otac. On mi je dao sve i on se ne može porediti ni sa kim. Još jednom napominjem da on nije uticao nikada na mene. Odluka da ne kontaktiram s majkom bila je samo moja. Dokaz je i to što njih dvoje nikada nisu trajno prekinuli kontakt - pričao je svojevremeno Saša.