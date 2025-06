- Snežana se nikada nije mešala u moj posao niti ugovarala moje nastupe. Uvek sam želeo da je zaštitim od tog sveta, jer u njemu ima raznih ljudi. Na početku naše veze bila je pomalo ljubomorna - u to vreme sam bio popularan, devojke su me volele - ali kako je sigurna u sebe, brzo je to prevazišla. Danas smo srećni zajedno, često putujemo i uživamo u životu.