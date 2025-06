Od pozitive do problema, od svađa do iskrenosti, od kreative do konflikta, od plesnih proba i poteškoća sa scenografijom do savršenih kostima i najskuplje opreme i bez trunke šminke - publika će moći da vidi Milicu potpuno ogoljenu pred kamerom u serijalu od 4 epizode koji se pripremao dve godine i prati svaki detalj turneje LAV, najskuplje i produkcijski najzahtevnije turneje, prema pisanju domaćih medija, a o kojoj su neretko izveštavale i njihove inostrane kolege.