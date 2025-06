Iskreno o novcu i odnosu sa prvom ženom

Kristijan Golubović odneo je pobedu na "Farmi 8" i osvojio 20.000 evra, a njegova supruga Kristina Spalević je nedavno otkrila šok detalje o njegovoj prvoj supruzi Ivani.

Naime, Kristijan Golubović je prvu ženu Ivanu prevario u "Zadruzi" sa Kristinom Spalević, a kasnije se oženio njom i dobili su dva sina.

Foto: Kurir

Kristina je nedavno otkrila nepoznate detalje o odnosu sa Kristijanovom bivšom ženom Ivanom.

- Izvini, jel moje dete šugavo? Ja moram tako da pitam, prosto narodski rečeno, šta to nije u redu sa mojim detetom, moje dete nije krivo ni za šta. Zašto je tvoje dete bolje od mog, zašto ja za tvoje dete mogu da odem, nije to samo kupovina, to je od srca, zašto bi to meni kao jednoj ljubavnici palo na pamet u tržnom centru, gledala bih za svoje dete, kao što ona gleda za svoje.

- Ona raspolaže novcem koji je Kristijan zaradio, to je ono što smo on i ja krenuli od nule. Neka je ona njega kaznila i uzela mu sve, ali ona na sve to dobija još, a gde je moje dete u toj priči, to je jedno sasvim normalno pitanje.

Foto: Pritnscreen

- Ja sam jednom htela da namerno kažem Kristjanu, nemoj više ništa da me pitaš, ne interesuje me, idi ti za svoje dete, ali nisam mogla, to nisam ja - rekla je Kristina za "Hype TV".

Odneo pobedu na Farmi 8

Inače, osma sezona "Farme" počela je prošle godine, krajem septembra.

Tada se na imanje u Šimanovcima uselilo 23 takmičara među kojima su neki od poznatih imena poput Kristijana Golubovića, Jelene Golubović, Nikole Lakića i mnogih drugih.

1/11 Vidi galeriju Kristijan Golubović na finalu "Farme" Foto: Boba Nikolić

Kristijan se u finalu "Farme 8" pojavio u ljubičastom odelu ispod kojeg je nosio zelenu majicu, a tviteraši su ga uporedili za dedom iz filma "Mrtav ladan" koji je isto bio obučen.

Drugo mesto osvojio je Peca Lazić, a treće Boža Džons.

Kurir/Hype

