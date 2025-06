Pogodilo te je znači to? Jesi posle toga verovao u ljubav - pitala ga je voditeljka.

- Pa nisam. Bio sam baš onako....sad si me pogodila. Sad mi nije dobro. Vrate se one emocije i ona energija koja je tada bila, vrati se to...i onda znaš ono kada ti se desi nešto previše loše pa se vratiš ponovo na to i opet doživljavaš.