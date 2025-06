- Moje kolege su toliko digle cene, to su basnoslovne cifre, ja ne znam ko je lud da toliko zapravo plaća. Budimo realni, da neko košta 20, 30, ili 60 hiljada evra, a počeo je da radi pre par godina nema mi veze sa mozgom. Ja sam prva ta koja podržava te gazde svih tih lokala da su te cifre izuzetno visoke i da to mora da se koriguje, da to ne može da ode toliko daleko - govorila je Ljupka.