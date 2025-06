Kako uskoro počinje špic letnje sezone u Crnoj Gori, morali smo s Božom da pročešljamo razne estradne teme, a on je, kao i uvek, bio raspoložen da bez ustručavanja priča o svemu.

- To je definitivno Tea Tairović. Ima novi album, pesme joj se već slušaju u klubovima. Ona nema konkurenciju, povećana joj je i cena nastupa na 22.000 evra. I Jovana Pajić je tražena ovde samo tako, već ima 20 zakazanih nastupa.

- Svi su prljavi (smeh). Ali ako moram da izdvojim, onda je to Severina. Ima najmutniju prošlost o kojoj se mnogo toga ne zna.

- Tačno. Zvali su je jer nisu znali da će doći do takvog incidenta. Imam informaciju da Rozga ima već 10 zakazanih nastupa u Crnoj Gori po visokoj ceni, od gradskih trgova, festivala do klubova. Severina je zbog toga poludela i zvala je političare da joj to otkažu jer je ljubomorna. Ali oni su je odbili, dobila je odgovor da se muzika i politika ne smeju mešati. Severina ne voli Crnu Goru stvarno, već samo zbog para. Pokazala je koliko je voli kad smo videli šta radi s našom zastavom.