Radio voditelj Predrag Popović Pop pasionirani je ljubitelj fudbala. Osim što prati skoro sve utakmice i rekreativno se bavio istim, dve dok na terenu nije doživeo srčani udar, i to dva puta.

- Ja sam na fudbalu doživeo srčani udar. I sebe ubeđujem da me steglo u grudima od hladnog vazduha, trčanja. Ortaci kao ne mogu više, i ja uđem još jedan minut na teren. Ali sve me steže. I ne mogu. Na kraju povratim, spakujem se, krenem da vozim, stigne me drugar, kaže "Brate, krivudaš" - govorio je i dodao: