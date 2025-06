- Sve je to deo naseg posla. Stalno se nesto piše i kači na mreže. Mi gledamo da budemo dobri i da se od svega operemo, ali nemamo kontrolu nad tim jer nemamo privatnost. Šta god da uradim, to se snimi i plasira u javnost i na kraju završi u medijima. Mlada sam ušla u ovaj svet, veoma naporno nemati trunku privatnosti kad mlada devojka ulazi u svet aždaja.

- Nisam to pričala zbog sebe, već zbog dece koje koja to proživljavaju. Krivo mi je, uvek sam bila na strani te dece. Bila sam jedna od one dece koje ostali vršnjaci nisu voleli, jer sam bila drugačija. To je bilo samo zato što sam pevala narodnu muziku. Nikada se ne treba igrati niti kladiti ko će šta postići u životu. Neko može napraviti velike stvari, a ti si je ponižavao i vređao… Ne treba deca da cene materijalne vrednosti, svi smo mi deca, ali nismo svi mamini i tatini sinovi.

- To nije bila svađa, to je bila rasprava, jesam impusivno odreagovala, ali mi smo i dalje u super odnosima, tu se ništa nije promenilo. U poslednje vreme sam takva sve češće, impulsivnija sam i odmah kažem sve što imam. Što ćutati? Bolje da kažem. Što se tiče komentara Saške Karan, ne bih komentarisala to. Svako ima pravo da da svoj komentar, ja ne bih nastavljala taj rat, protiv nje nemam ništa i to je to. Nemam nameru da je zovem niti ostvarujem kontakt sa njom.