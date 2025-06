- Falio mi je, pa sam jednostavno okrenula broj telefona i rekla mu to. Najviše mi je nedostajao kada sam se u dugogodišnjoj karijeri našla pred najvećim mačem sa dve oštrice nazvanim Evrosong. Tada sam bila sigurna da je on jedini koji može sa mnom da ponese taj tovar, da napravi pravu pesmu jer me najbolje poznaje. Između nas se nekad dogodila ljubav, istinska i prava. Dogodilo nam se vreme, muzika, dete... Dogodio nam se razvod, bol, patnja... Dogodio nam se život. Nas dvoje imamo svoje živote i srećni smo. Obnovljena saradnja znači više od obnovljene veze jer se muzika ne stvara bez emocija. Romeo je još moj najbliži rod. Romeova stara deviza je: Volite malo, volite dobro, volite - Romea Grila. U Švajcarskoj sam jedno vreme sa Romeom imala privatnu školu muzike, bila sam domaćica, supruga, majka... Trajalo je deset godina i danas sam veoma ponosna na taj deo svoje životne priče - govorila je svojevremeno pevačica.