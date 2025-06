- Već više od godinu dana ništa nisam radila s licem, pa ni botoks, i baš sam se iznenadila kad sam to shvatila. Ipak mora malo (smeh). Ali prvo idem da ponovo operišem nos, jer mi je pao i to me nervira gotovo od same operacije. Sad je stvarno došlo vreme da i to rešim, a onda ću se posvetiti ovim drugim stvarima - rekla nam je voditeljka nakon finala "Farme", nakon što je po ko zna koji put proglasila još jednog pobednika aktuelnih rijalitija.