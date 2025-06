- Ne volim ulogu žrtve, ne umem da budem žrtva. Ja ne podnosim izraz, to već svi znaju, 'samohrana majka'. Šta znači samohrana majka? Jao jadna ona, sama hrani decu. Valjda i taj muž učestvuje u tome nečemu. To samohrano mi vuče na jadno. Ako ne učestvuje, barem drugi izraz da se da. Ako ćemo kod toga, ja sam sama vaspitala svoju decu. Oni nikada nisu čuli da kukam, da se žalim. Mislim da se treba uhvatiti u koštac sa problemom. Mislim da ženama ponestaje hrabrosti i samopouzdanja. Meni je bio fokus da ja ostanem super, da budem dobro. Ako ja nisam dobro, onda nisu ni deca. Kao zadovoljna žena, biću zadovoljna majka i svojoj deci ću pružiti divno odrastanje, kao što sam i priuštila. Bilo je perioda kada nisam radila po 10 godina kada sam došla iz inostranstva. Niko me nije zvao da radim, nisu mnogi znali da sam se vratila u Srbiju. Ja sam se snašla. Otvorila sam svoju školu glume, napisala monodramu, pa sam i to probala. Sama sebi sam otvorila vrata. Sada radim i film "Žikina dinastija", i radim na seriji jednoj koja uskoro počinje da se snima, a na premijeru predstave u kojoj pevam ću vas uskoro pozvati - rekla je Lidija.