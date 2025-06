Jelena Karleuša gostujući u podkastu kod svog prijatelja Bokija 13 potvrdila je da je pre nekoliko godina došlo do tuče na jednom beogradskom splavu između njenog bivšeg supruga Duška Tošića i fudbalera Aleksandra Prijovića i to zbog prostitutke.

- Desila se jedna neverovatna situacija. Neko je bio napao Duška na nekom splavu pre nekoliko godina. Potukao se na splavu sa nekim jadnikom fudbalerčićem i to bukvalno zbog neke prostitutke.

- Pero Antić je Duška navlačio u Turskoj tamo na neke prostitutke pa sam mu pisala preteće poruke. Posle mi je bilo žao. Voleo je taj život pa je malo i Duška uvlačio u sve to. Posle mi se bacio na haubu kad sam pevala u Skoplju - prisetila se Jelena.

Moja greška je bila što sam ja mislila da mogu da se rvem i tučem sa muškarcem, a zapravo ne mogu, iako sam krupna i visoka. To se desilo mnogo puta i moja je greška što se na vreme nisam razvela - šokirala je Karleuša.

- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.