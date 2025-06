- Dao mi je ključ od kuće i kreditnu karticu pre nego što me je ikada upoznao uživo, preselila sam se na drugi kontinent posle deset dana zbog njega, rekao mi je da me voli posle dve nedelje i preselili smo se nazad u Evropu posle tri meseca. Provodimo svaki dan zajedno još od tada - napisala je Zorana, a mnogi su osudili njene odluke, te pisali: “Kada znaš, znaš“, “Ljubavna priča koja mi treba“...

- Mi smo aplicirali da se venčamo u Holandiji još u septembru prošle godine i rekli su da će biti između 4-8 nedelja, ali, niko nas ni nazvao do dana današnjeg. Svo to vreme smo mislili da ćemo se venčati i da nikome nećemo reći to. Da obavimo veridbu kada odemo na odmor, objavimo to i onda da objavimo da smo venčani. Međutim, Holandija funkcioniše po jako čudnom principu, ne znam da li su izgubili naše papire i šta je bio problem, niko nas nikada nije zvao. Tako da, nismo venčani iako smo trebali da budemo - rekla je ona, a preneo Telgraf.