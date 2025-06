- Let pun, do poslednjeg sedišta, treba da poleti u 10.45, poleteli smo u pola 1. Ja mrtva, bukvalno. Dolazim na sedište svoje, neki matori sedi do prozora, ne priča engleski. Moje sedište je do prolaza. Ja tu vadim stvari koje mi trebaju, dolazi devojka koja kaže: "Ja sam do prozora". Matori se diže, ne može da se pomeri, pola sata traži kartu, ne može da nađe. Znači, haos, ljudi čekaju u avionu, a ja već nervozna do bola jer ne mogu ni ja da sednem - priča Zorana.