Andrej se oglasio ovim povodom i potvrdio da je došlo do kraha braka zbog ljubomore.

- Istina je, razveli smo se. Razlog je njena ljubomora koja već prelazi u patologiju što je nešto nenormalno. Juče sam izludeo što mi je merila vreme od prodavnice do kuće, kasnio sam puna tri minuta i posle toga me je nenormalno napala. Nakon toga smo se svađali i mirili, a sinoć smo se ponovo pokačili, a ona je došla u pet ujutru u dnevni boravak gde sam ja spavao i napala me. Odlučio sam nakon toga da želim da završim. Kao što kažu komentari "uči se na starom biciklu", ja sam dovoljno naučio i sad idem da kupim novo, pa šta bude - rekao je Andrej i dodao: