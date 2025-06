- Brate, to se toliko puta provlačilo... Našla sam mu poruke u telefonu i onda me je slagao da me nije prevario , ja sam mu poverovala, pošto je izmislio neku priču kao: "Ispao mi telefon, pa su mi našli neki vaterpolisti, pa su mi vratili," Kao, neka priča trebalo je da se izmisli... - rekla je Edita.

I sad, on je meni ispričao neku priču, ti stvarno poveruješ. I ja kažem: "Dobro, okej". I kad se vratio, ja s njim sedim i zove ga ona. I ja kažem: "Ko te zove", i on: "Pa znaš, tako...", ja kažem: "Dajmi telefon." Ja pogledam poruke i nađem poruke od nje. Ja ne znam zašto sam ja uvek nalazila muškarcima da su me varali, a voleli su me najviše, ne znam šta je tu problem, tačno, majke mi - rekla je jednom prilikom za Blic.