- Marija Šerifović je strašno šarmantna i smatram da može da ima ribu koju hoće. Potpisujem. Ta kad hoće, ta će i da dobije. Nije bilo ništa s njom. Ja sam privatno baš nikakva. Ne samo da nemam lezbo-afinitete, nemam ih ni prema muškarcima (smeh). Razmišljala sam kako bi to bilo s njom. Ona je mene dovela... Takva je da može da dobije sve što hoće. Može svaku ribu da osvoji. Bilo mi je to simpatično i smešno. Zamišljala sam kako se ja tu ne bih spasla i kako meni ne bi bilo spasa kad bi me ona dohvatila. Takav je tip, sva je strastvena. "Razdrndala" bi me skroz. Mislim da posle Marije nijedna žena ne bi pomislila na muškarca (smeh). Pozdrav za Mariju, iako ni s njom ne pričam. Ona je opasna, ima nešto što potpuno nema veze sa izgledom - zaključila je Karleuša.

- Mislim da je kap koja je prelila čašu vezano za mene i Mariju, kada je lajkovala jedan jako ružan komentar na Tviteru, gde se ja vređam. Prvi lajk je bio njen. Ne znam zašto je to uradilla. To je bila samo kap koja je prelila već punu čašu kad je reč o njoj. Uvek sam bila ja ta koja joj je davala komplimente, bila joj podrška i bacala joj loptu u "Zvezdama Granda", da može da vrati. Evo, sada kako mene nema, nema tu funkciju u ZG više, to više nije to jer prosto nema dobrog sagovornika. Desilo se šta se desilo, ja sam samo podvukla crtu, to me je baš puno zabolelo. Možda zvuči kao malo, ali u tom momentu kad sam doživljavala strašan linč, to je bila godina kad su izašle "Alfa" i "Omega", bila sam u jednoj nemilosti te Tviter zajednice i baš sam doživljavala veliki napad, najmanje što sam očekivala od prijatelja da se pridruži tome, makar to bio samo jedan lajk. Ne čujemo se više - otkrila je tada Jelena.