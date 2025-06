- Ona raspolaže novcem koji je Kristijan zaradio, to je ono što smo on i ja krenuli od nule. Neka je ona njega kaznila i uzela mu sve, ali ona na sve to dobija još, a gde je moje dete u toj priči, to je jedno sasvim normalno pitanje. Ja sam jednom htela da namerno kažem Kristjanu, nemoj više ništa da me pitaš, ne interesuje me, idi ti za svoje dete, ali nisam mogla, to nisam ja - rekla je za Hype.