- Što se tiče privatnog i poslovnog ja sam to iznivelisala tako - nikako. Moj bivši muž mi je bio menadžer, ja sam ga napravila menadžerom, imala sam i privatnu i poslovnu varijantu u jednoj, a to je pogrešno. Šta god da se desi na jednom polju utiče na drugo a to ne treba. Menadžeri ne trebaju da budu muževi ili momci, tačka, tu dolazi do sukoba interesa - objasnila je Maja jednom prilikom za medije, te je sve upozorila da ne idu njenim stopama.