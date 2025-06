- Poznajem te od kada si bila dete i moram da ti kažem da nisi normalna što si ušla u ono sr*nje. Jesi ti bre normalna?! Zašto si to uradila sebi? Da sam imala priliku, ja bih te tukla - odbrusila je Goca.

- Mama je trebalo da me tuče - rekla je Luna kroz smeh.



- To sam i rekla tvojoj majci. Pitala sam je: „Zašto ono dete za kosu nisi izvukla odande?“ Vrlo sam iskrena u tom smislu i to zna i vlasnica Pink televizije. I njoj sam rekla: „Sve bih vas zapalila.“ To nije rijaliti nego socijalni eksperiment. Nikada ne bih ušla u rijaliti te vrste. Zadržavam poštovanje prema tebi kao detetu koje je odrastalo pored mene, ali da sam ja tvoj roditelj, za kosu bih te izvukla, pa makar prodala sve samo da te ne stavim u situaciju da potpuno odlepiš - istakla je pevačica u podkastu Bunker.