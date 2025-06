"Ona je odlučila da me maltretira, da me ne ostavlja na miru. Ne želim da se priča da sam raskinuo zbog posla, to sam snimio jer me je ona zamolila da to uradim. Molila me je i plakala. Anja je odlučila da četiri meseca unatad maltretira i zlostavlja osobu sa kojom se viđam, da joj preti i piše svakakve gluposti, da me ne pušta da nastavim dalje sa svojim životom. Na njenu žalost imam dokaze da je ona vlasnik svih profila koji su devojci pisali i da je ona odgovorna za svo uznemiravanje koje trpim ja i devojka sa kojom se viđam. Anja je postala i mafijaš", govorio je Prase u klipu.