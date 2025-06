Slušaj vest

O spotu Nikolije Jovanović i Relje Popovića koji sadrži eksplicitne scene već nedaljama se komentariše. Mnogi pevači su dali svoj sud o scenama koje do sada kod nas nisu viđene u muzičkom projektu, a konačno je o svemu progovorila i Nikolijina majka Vesna Zmijanac.

Kako je izjavila za nju je to umetnički izražaje i ne shvata zašto se podigla tolika frka oko toga.

- Njih dvoje su opušteni. Oni su muž i žena i mogu da rade šta god hoće. Bilo je i gorih, pa nije bila ovolika drama. Oni isto misle tako da za njih to nije ništa. To je snimanje jednog umetničkog spota, pogotovo za Relju koji je glumac i kojem je to prosto posao - rekla je Vesna Zmijanac u emisiji "Ekskluziv".

Ona je istakla da se u posao i odluke njene ćerke ne meša.

- Nemam potrebu da Nikoliji kažem da li mi se dopada nešto jer mi oni prezentuju kad je sve gotovo. Tako da se ja ne mešam. Oni se bolje razumeju kada su spotovi u pitanju. Za neku pesmu je nekad posavetujem, odnosno kažem ako mi se nešto ne sviđa - rekla je pevačica.

Relja je nedavno ispričao da je ovaj spot remek-delo.

- Uvek sam raspoložen ja! Album je super prošao. O duetu sa Nikolijom se priča, da... Ona je odabrala tu pesmu dok sam ja bio na putu, a moj omiljeni reditelj Ivan Stoiljković je rešio da, posle sedam godina, opet radi spotove. Došao je, uradio to remek-delo, i to je to - rekao je Relja prvo.

- Ja na to gledam kao na umetnost, sve što radim doživljavam kao umetnost. Kolege moje komentarišu da je morbidan, dobro, pitate ih, moraju da komentarišu, neka... Nije me uvredilo to što kažu da je morbidan. Sve što uradim ima svako pravo da komentariše, kako da kažem - istakao je Popović za Blic.