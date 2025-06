- Tačno je da sam se ugojila, malo je to u medijima preuveličano. Ali jesam se ugojila. Vidim da bi svi da zavire u moj zdravstveni karton. Ja zaista imam malih zdravstvenih problema, zbog kojih pijem tablete od kojih se gojim. Počela sam sa treninzima, regulisala sam i ishranu, nadam se da ću uskoro prestati i da pijem terapiju. Ako Bog da do odlaska na more biću ponovo fit - ispričala je pevačica za Hype televiziju.