- Ne znam zbog čega radi ovo? Čula sam se sa Gagijem, to nije istina! Mi smo od Đoleta saznali da se njih dvoje razvode. Da li je ovo poenta da se podigne medijska prašina, o čemu je reč, ali stvarno ne znam zašto to Vesna radi. Apsolutna laž je to što je ispričala - rekla je besno Anabela za medije, a izvor dodaje da će se njih dve zbog toga naći i na sudu.