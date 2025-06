- Meni je bilo baš iznenađenje kad je Milica rekla da bi volela da izvedemo pesmu "Volim osmeh tvoj". Nekako, svih ovih godina, otkad smo Toše i ja zadnji put to izveli u Skoplju, meni je bilo teško da sama tu pesmu izvodim, a i sa nekim drugim čak. Nekako uvek kada dođe neki muški izvođač ja to upoređujem. Ne znam da li ste primetili baš je bilo jako veselo i baš sam osetila da je ona odrasla uz tu pesmu i to me jako razveselilo - rekla je Antonija nakon koncerta za medije i dodala: