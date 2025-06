Ovaj događaj duboko je potresao celokupnu javnost, a Bora se do kraja života teško nosio s ovom tragedijom. Sudbina se baš poigrala budući da je tadašnja turneja Riblje čorbe nosila naziv "Ko preživi, pričaće". U to vreme član Riblje čorbe bio je slavni Momčilo Bajagić Bajaga, koji je progovorio o ovom nemilom događaju od kojeg se članovi benda, na čelu sa Borom Đorđevićem, nikada nisu oporavili.

- Bez obzira na to što to od nas niko nije zahtevao, ljudski smo bili spremni da preuzmemo odgovornost za smrt Željke Marjanović, koja je tada samo želela da bude deo naše publike, i ništa više. Nažalost, to joj se nije ostvarilo. Nečijim krajnjim nemarom i zbog velike neodgovornosti ugašen je život deteta koje je tek, u stvari, počelo da živi. Ni posle toliko godina ne mogu da zaboravim niti da se otrgnem pomisli kako je mala Željka izdahnula baš na našem koncertu, dok smo mi na sceni - svirali - napisao je Miša Aleksić u svojoj knjizi .

- Ne mogu o tome da pričam, to je toliko potresno da Miša za deset dana ode. Mi smo se dogovorili da nas dvojica umremo zajedno na bini, ali je on poranio, izdao me je. Verujem da bi i on želeo da nastavimo da radimo - govorio je Đorđević duboko potresen Aleksićevom smrću.