"Nedostaje mi tata i znam da bi moj život bio potpuno drugačiji da se to nije desilo. Bio sam tinejdžer kada se to desilo. Mnogo toga je palo na moja leđa, trudio sam se da majci pomažem koliko sam mogao. Maksimalno se žrtvovala za mene i sestru i zato ću biti večno zahvalan", rekao je Ognjen jednom prilikom.

"Sanjam oca i dan-danas. Taj zločin nije rešen i dalje lebdi u vazduhu. Bilo je nekih tragova i dokaza u istrazi, recimo zabeleške mog oca, koje je u trenutku pogibije imao u odeći, očigledno su nekako došle do hrvatskih novinara. To je bio najopipljiviji trag koji je mogao da se prati tada, ali od toga nije bilo ništa. Mislim da je i nemoguće otkriti posle toliko godina ko je počinilac, ali je jasno kao dan da su to uradile hrvatske vojne snage, tu nema filozofije", poručio je Amidžić.