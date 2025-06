- Postoji par pesama koje je, na primer, ona otpevala, a Marina ih je nudila meni. Na primer "39, 2" je bila pisana za mene. "Ludača" je trebalo da ide: "39,2 toliko topla sam ja", to je trebalo. "Hajde da pričamo o, ja stalno mislim na to". To je bilo za "Ludaču", pa mi se nije svidelo, pa je onda promenila. I, na primer, od možda najlepših pesama koje je Marina pisala, ne vezujem za Cecu, nego za Marinu, naravno. Kako ide ona pesma za koju mi je žao što ja nisam... "Rasulo". Samo ta pesma. Tako je. Samo mi se ta pesma sviđa. To je Marina pisala o sebi - istakla je Karleuša.