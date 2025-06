Čuveni tekstopisac godinama je kupovala sve što joj se svidelo, i to ju je činilo srećnom, a kako u jednom trenutku više nije imala gde da smesti svoju ogromnu modnu kolekciju, koju je i redovno poklanjala svojim prijateljicama, ona je iznajmila i stan u kome je sve to čuvala.

Kako saznajemo od osobe bliske pokojnoj Marini, njena kolekcija bila je vredna skoro milion evra. Iako je bio plan da posle njene smrti sve stvari budu stavljene na aukciju, to se nije desilo. Glavni krivac što do toga nikad nije došlo jeste niko drugi do njen suprug Aleksandar Radulović Futa.