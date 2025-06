- Sad ništa ne zarađujem, vidi se nemam šta da jedem, šalim se. Rekla sam sebi, koliko god glupo zvučalo, šta manifestujete to će da se desi, neću da se bavim samo muzikom, što se ne bih bavila i reklamama i kampanjama, nekim modelingom. Onda mi se javilo nekoliko agencija iz inostranstva i radim i to. Neću umreti od gladi. U jednom momentu su mi dosadile tezge, sve je isto, ponavlja se, a ja to ne mogu, tako da sam morala da stanem, da se odmorim i da se posvetim i nekim drugim stvarima umetnosti - rekla je Ksenija Knežević za “Blic“, a onda je otkrila čime se bavila tokom pauze.